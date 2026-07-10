В Луганской республике планируют открыть новое направление туризма

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ЛНР задумались о развитии водного и активного туризма вдоль реки Северский Донец.
Проект разрабатывается Единым институтом пространственного планирования (ЕИПП) РФ.
«Для формирования инфраструктуры водного туризма проектными предложениями предусмотрено создание центра водного спорта на берегу реки в Станично-Луганском муниципальном округе, байдарочной и лодочной станции в селе Веселая Гора Славяносербского муниципального округа, а также водно-спортивной базы на берегу реки в городском округе Северодонецк», — подчеркнули в правительстве республике.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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