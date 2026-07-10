Стало известно о поломке десантного корабля, которая ослабила США в начале войны с Ираком

Соединённые Штаты были ослаблены в военном отношении в самом начале войны с Ираном из-за поломки десантного корабля. Речь идёт об универсальном десантном корабле USS Boxer, информирует телеканал Newsmax. На судне находились несколько тысяч морских пехотинцев, которые из-за ожидания ликвидации поломки не смогли принять участие в боевых действиях в критически важный момент.
Сообщается, что корабль вышел из строя из-за проблемы с двигателем.
«USS Boxer был временно выведен из строя в критически важный период», — считает чиновник, который дал интервью телеканалу на условиях анонимности.
Ранее сообщалось, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану, в ходе которой было поражено более 80 объектов.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном «завершен».
Западные аналитики считают, что обострение конфликта США и Ирана может продлиться месяц.