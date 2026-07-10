Стало известно о поломке десантного корабля, которая ослабила США в начале войны с Ираком

Соединённые Штаты были ослаблены в военном отношении в самом начале войны с Ираном из-за поломки десантного корабля. Речь идёт об универсальном десантном корабле USS Boxer, информирует телеканал Newsmax. На судне находились несколько тысяч морских пехотинцев, которые из-за ожидания ликвидации поломки не смогли принять участие в боевых действиях в критически важный момент.