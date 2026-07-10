Новости Красноярского края 10 июля: арест матери, паводок, цены на бензин

Суд отправил в СИЗО жительницу Ачинска, жестоко расправившуюся с пятилетней дочерью, прокуратура начала проверку из-за масштабного потопа в городе, а спасатели вручную тушат труднодоступные участки тайги. В Шушенском стартовал главный сибирский этнофестиваль лета. Главные темы дня читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске по данным на 10 июля: цены на АЗС.
Ситуация на топливном рынке остается под жестким контролем губернатора Михаила Котюкова. Власти расставили приоритеты: бензин и дизель бесперебойно направляют на нужды северного завоза, стартующую уборочную кампанию и тушение лесных пожаров. Правительство не планирует вводить общекраевые лимиты на отпуск горючего.
Цены на заправках Красноярска по-прежнему разнятся. Федеральные сети удерживают стоимость литра бензина на уровне 62−77 рублей. Частные и независимые региональные станции предлагают топливо значительно дороже: АИ-92 здесь стартует от 75,50 рубля, АИ-95 обойдется в 79,50 рубля, а за премиальный АИ-98 просят до 94,50 рубля. Дизель на независимых АЗС стоит минимум 88,10 рубля.
Убившую дочь Екатерину Н. из Ачинска отправили в СИЗО: что известно.
Следователи вскрыли шокирующие подробности дела 32-летней Екатерины Н. Суд удовлетворил ходатайство обвинения и отправил женщину в СИЗО минимум до 29 августа. За убийство ребенка, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Выяснилось, что мать не планировала преступление заранее. Она вывела девочку из дома под предлогом покупки сим-карты, но внезапно изменила маршрут и увела ребенка к железнодорожной насыпи. Там женщина задушила отчаянно сопротивлявшуюся дочь, после чего прождала 15 минут, чтобы убедиться в ее смерти. Фигурантка намеренно оставила тело на видном месте, чтобы малышку нашли и похоронили.
Мотивом для чудовищной расправы стала внутрисемейная обида: женщина конфликтовала с мужем, своей матерью, а пятилетняя дочка якобы повторяла за взрослыми оскорбления. На суде Екатерина заявила, что сожалеет о содеянном, однако добавила, что максимального наказания за свой поступок она не заслуживает. Впереди ее ждет судебно-психиатрическая экспертиза — врачам предстоит оценить вменяемость подозреваемой.
Волонтеры группы «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» также раскрыли детали масштабного поиска беглянки. Они отрабатывали сообщения из поселков Элита и Минино, прочесывали заброшенные здания и раздавали ориентировки в аэропорту.
Когда стало ясно, что женщина покинула регион, волонтеры подключили коллег со всей Сибири. В итоге информацию о местонахождении беглянки передал водитель, подвозивший ее автостопом, и бдительная жительница Новосибирска.
Подтопления под Красноярском 10 июля: прокурорская проверка и откачка воды.
Масштабный разлив реки Качи привлек внимание надзорных органов. Прокуратура организовала проверку по факту подтопления жилых домов и дворов после ливня, который обрушился на Красноярск 6 июля. За несколько часов выпала месячная норма осадков, из-за чего уровень воды в реке достиг 250 сантиметров — это в пять раз превышает норматив. Прокуроры дадут жесткую оценку своевременности и слаженности действий всех спасательных и коммунальных служб.
Тем временем сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают помогать жителям Емельяновского округа. В поселке Логовой специалисты развернули две магистральные линии для отвода воды. За минувшие сутки спасатели откачали 980 кубометров воды с помощью мощных мотопомп. Операция по освобождению подтопленных участков продолжается.
Лесные пожары в Красноярском крае 10 июля: спасатели вручную тушат тайгу.
Обстановка в северных лесах начинает улучшаться благодаря снижению грозовой активности. Краевой оперативный штаб существенно усилил группировку в Туруханском округе, перебросив туда специалистов из Енисейского района. За минувшие сутки огнеборцы ликвидировали 9 грозовых пожаров на площади 3,7 тысячи гектаров.
Специалистам приходится работать в тяжелейших условиях: очаги находятся в удаленной, болотистой и холмистой местности с буреломами. Доставить туда технику невозможно, поэтому пожарные орудуют лопатами, бензопилами и топорами-мотыгами. Спасатели прокладывают минерализованные полосы и пускают встречный пал.
Всего по данным на 10 июля в крае зарегистрировано 93 пожара. Активно действуют 85 очагов, 6 из которых спасатели успешно локализовали. За ситуацией с воздуха непрерывно следят летчики-наблюдатели.
Фестиваль «МИР Сибири» 2026: программа и правила безопасности для родителей.
В поселке Шушенское стартовал XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». До 12 июля на площадках события выступят музыкальные звезды из России, Китая, стран Средней Азии, Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.
Организаторы ожидают огромный наплыв гостей. В полиции края напоминают родителям простые правила безопасности:
Сфотографируйте ребенка перед выходом в той одежде, в которой он отправился на праздник. Яркая кепка или бандана помогут быстрее заметить малыша в толпе.
Обязательно положите в карман детской одежды записку с вашим номером телефона.
Заранее договоритесь о месте встречи, если вы вдруг потеряете друг друга (идеальный вариант — пункт полиции возле главного входа на стадион).
Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя уходить с незнакомцами — нужно сразу бежать к ближайшему сотруднику правоохранительных органов.
Погода в Красноярске сегодня, 10 июля.
После затяжных дождей в краевую столицу возвращается комфортная погода. Днем в пятницу синоптики прогнозируют +20 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Ближе к ночи температура воздуха опустится до +11 градусов, возможен кратковременный дождь.