Новости Красноярского края 10 июля: арест матери, паводок, цены на бензин

Выяснилось, что мать не планировала преступление заранее. Она вывела девочку из дома под предлогом покупки сим-карты, но внезапно изменила маршрут и увела ребенка к железнодорожной насыпи. Там женщина задушила отчаянно сопротивлявшуюся дочь, после чего прождала 15 минут, чтобы убедиться в ее смерти. Фигурантка намеренно оставила тело на видном месте, чтобы малышку нашли и похоронили.