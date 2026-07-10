ПСБ снизил ставки по трем ипотечным программам

Ипотечная программа «Вторичный рынок». ПСК от 18,511% до 25,931%. Ставка 17,79% годовых применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, партнеров сегмента «Platinum», военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в банке; для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 18,49%, для остальных категорий клиентов ставка 18,39% годовых. Ставки применяются при приобретении квартиры на территории Российской Федерации за исключением ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. При приобретении квартиры на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса ставка 20,20%, для остальных категорий клиентов — 19,90%. Ставки применяются при условии выбора заемщиком условий кредитования со страхованием. Минимальная сумма кредита — 1 млн рублей. Максимальная сумма кредита — 50 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Краснодарском крае, и до 25 млн рублей для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Первоначальный взнос — от 20,01 до 80% (включая оба значения) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Кредитование с первоначальным взносом 0−20% (20% включая) возможно только для держателей зарплатных карт банка, являющихся работниками организаций оборонно-промышленного комплекса, соответствующих требованиям банка, процентная ставка — 18,49% годовых, при наличии страхования. Кредитование физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и (или) собственников бизнеса осуществляется с первоначальным взносом от 40,01−80% (включая оба значения). При приобретении квартиры с террасой размер первоначального взноса составляет от 30,01−80% (включая оба значения).