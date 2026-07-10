Эксперт ИТ-холдинга Т1: ИИ выступает карьерным консультантом

«Российский рынок труда становится всё более конкурентным: по данным hh.ru, на одну вакансию в среднем приходится почти 10 активных резюме — рекордный показатель за последние восемь лет. Но преимущество получают не те, кто полностью перекладывает поиск работы на нейросети, а те, кто умеет использовать их как инструмент для более качественной подготовки. Именно такой подход позволяет не просто быстрее пройти этапы отбора, но и повысить свои шансы на желанный оффер», — резюмировала Татьяна Сеземина.