Число бюджетных мест на рабочие специальности выросло в колледжах Хабкрая

Получить востребованную в регионе профессию сегодня можно в 30 техникумах и колледжах, в том числе в 7 кластерах «Профессионалитета» по ускоренным программам. Самые популярные специальности у школьников — в сфере промышленности, транспорта и цифровых технологий.