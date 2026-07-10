Число бюджетных мест на рабочие специальности выросло в колледжах Хабкрая

Колледжи и техникумы Хабаровского края уже приняли более 6700 заявлений от абитуриентов, в том числе на программы федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».
На бюджетные места учреждения среднего профессионального образования планируют принять 8752 человека, что на 50 больше, чем в 2025 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Получить востребованную в регионе профессию сегодня можно в 30 техникумах и колледжах, в том числе в 7 кластерах «Профессионалитета» по ускоренным программам. Самые популярные специальности у школьников — в сфере промышленности, транспорта и цифровых технологий.
Полным ходом идет приемная кампания в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Здесь 405 бюджетных и 120 внебюджетных мест по разным формам обучения, включая заочное и дневное.
— Школьников привлекают такие специальности, как разработка и управление программным обеспечением, пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях и эксплуатация беспилотных авиационных систем. И это совпадает с тем, что хотят работодатели, — отметила заместитель директора по учебной работе Хабаровского техникума Елена Гоманенко.
В следующем году образовательные программы доработают под запросы работодателей, а сроки сократят. В учреждении по федеральному проекту «Профессионалитет» будет создан новый кластер «Информационные технологии». К разработке образовательных программ привлекут партнеров — предприятия края, заинтересованные в квалифицированных кадрах.
А в этом году проходит первый набор студентов в кластер «Строительство» в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме. Также продолжается приемная кампания в кластеры «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Машиностроение (судостроение)», «Педагогика», «Водный транспорт» и «Туризм и сфера услуг».
Чтобы поступить в техникум или колледж, надо выдержать конкурс аттестатов. Льготы предоставляются участникам специальной военной операции, их детям, вдовам участников СВО, им предоставляется первоочередное право на зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата при условии прохождения вступительных испытаний, если такие проводятся.
Абитуриенты могут подать заявление в техникум лично, через «Почту России» заказным письмом с уведомлением о вручении либо по электронной почте, через портал «Госуслуги» и региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Приемная кампания продлится до 15 августа.