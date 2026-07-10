Леопард Грация из заповедника Приморья стала прабабушкой впервые в истории наблюдений

За свою жизнь Грация принесла 10 котят в пяти выводках, регулярно давая потомство раз в два года — рекордный показатель для дальневосточного леопарда. По меньшей мере семь её детей и внуков обосновались на территории нацпарка, а один из потомков даже перешёл границу в Китай, где сейчас участвует в восстановлении местной популяции.