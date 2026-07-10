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Леопард Грация из заповедника Приморья стала прабабушкой впервые в истории наблюдений

Самка дальневосточного леопарда Leo 23F обзавелась правнуком.

Источник: PrimaMedia.ru

Самка дальневосточного леопарда Leo 23F по имени Грация стала первой зарегистрированной прабабушкой в национальном парке «Земля леопарда», сообщила пресс-служба заповедника.

«Правнука Грации удалось определить благодаря генеалогическому древу, составленному сотрудниками отдела науки “Земли леопарда”. Учёные систематизировали данные о родственных связях, благодаря чему стало известно, что Грация является прабабушкой: её внучка — Leo 280F — родила котёнка», — говорится в сообщении.

За свою жизнь Грация принесла 10 котят в пяти выводках, регулярно давая потомство раз в два года — рекордный показатель для дальневосточного леопарда. По меньшей мере семь её детей и внуков обосновались на территории нацпарка, а один из потомков даже перешёл границу в Китай, где сейчас участвует в восстановлении местной популяции.

Leo 23F со своим котёнком Leo 133F. Фото: пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».

Leo 133F со своим котёнком Leo 280F. Фото: пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».

Котёнок Leo 280F. Фото: пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».

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Основой для таких открытий стал огромный массив данных фотомониторинга из более чем 500 фотоловушек. Они позволяют фиксировать леопардов с самого раннего возраста, что даёт учёным возможность отслеживать их жизненные пути, расселение и родственные связи.

«На данный момент лишь единицы по всему миру имеют подобную возможность изучения больших кошек», — рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Напомним, ранее в Московском зоопарке сообщили, что знаменитый дальневосточный леопард Николай (Leo 80M), спасённый в Приморье, стал дедушкой.

«Состояние популяции дальневосточного леопарда превзошло наши ожидания» — Виктор Бардюк.

Несмотря на то, что в нацпарке пока не готовы назвать точные цифры, у защитников природы уже есть повод для радости.