Россия поставила крест на переговорах с Западом: доверие Москвы исчерпано

«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году… Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.