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Россия поставила крест на переговорах с Западом: доверие Москвы исчерпано

Лавров не намерен верить в желание Запада вести переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия больше не верит в готовность Запада к диалогу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва исчерпала доверие к западным партнерам и не ожидает от них конструктивных переговорных решений.

«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году… Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными», — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Лавров напомнил, что аналогичное переговорное решение между Россией и Украиной уже было достигнуто в 2022 году, но Запад открыто и публично его сорвал.

Министр подчеркнул, что Москва высоко ценит понимание Мозамбиком корней украинского кризиса, а также его последовательную и ответственную линию в ООН, где африканский партнер не участвует в навязываемой Западом «украинизации» глобальных вопросов.

Лавров встретился с президентом Мозамбика в столице республики Мапуту. Глава МИД РФ сделал ряд важных заявлений в рамках пресс-конференции.

Лавров заявил, что Запад лишь делает вид, что готов к переговорам по Украине. В действительности же он пытается навязывать России ультимативные требования. Лавров добавил, что Украина активно использует наемников для террористических операций в Африке.

В свою очередь президент Мозамбика Даниэль Шапу рассказал Лаврову о планах по модернизации экономики и расширению сотрудничества с Россией. Глава МИД РФ при этом заявил о стремлении Москвы способствовать укреплению экономической самостоятельности Мозамбика и отметил, что Россия уже поставляет стране военную технику и оборудование для нужд безопасности.

Немногим ранее Лавров назвал лукавыми заявления стран НАТО о том, что они не сторона конфликта с Россией. Он указал, что при прямом участии американских и европейских военных киевскому режиму поставляется оружие, которое используется для обстрелов российских граждан и гражданской инфраструктуры.

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