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Крах НАТО: после конфликта с РФ партнеры начали грызть друг друга

Трамп заявил о недовольстве НАТО из-за ситуации с Ираном и Гренландией. Политолог Перенджиев убежден, что противоречия внутри альянса однажды приведут к его распаду. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

США и Европа будут отдаляться, что может привести к расколу и распаду НАТО, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана.

«Страны Европы, которые входят в состав НАТО, и США будут отдаляться друг от друга», — сказал Перенджиев.

Эксперт считает, что без надлежащего участия Трампа в делах НАТО может произойти раскол внутри альянса.

«Во-первых, никуда не делись противоречия между Турцией с одной стороны и Францией с Грецией — с другой. Они есть. Определённые разногласия существуют между Германией и Польшей, а также между Германией и Францией — они тоже никуда не делись», — пояснил он.

Особую опасность, по мнению эксперта, представляет конфликт вокруг Гренландии.

«Всем известное желание Трампа завладеть Гренландией — это противостояние между США и Данией. Этот клубок противоречий будет способствовать тому, что НАТО продолжит трещать изнутри», — констатировал Перенджиев.

При этом политолог обратил внимание, что недовольство Вашингтона европейскими партнерами — не новая тенденция.

«У США есть определённое недовольство именно Европейским союзом. И это, кстати, не при Трампе началось. При Байдене были действия, направленные на удушение Европы и на то, чтобы перетащить многие предприятия из Европы в США. И сейчас многое происходит в этом плане — то самое удушение», — пояснил эксперт.

Перенджиев выразил уверенность, что внутренние противоречия в конечном счёте возьмут верх.

«Возможно, в будущем действительно возникнет трещина. Формально США и остальные страны НАТО будут образовывать альянс, но скорее всего эти противоречия возьмут верх, и мы увидим серьёзные конфликтные ситуации между странами НАТО. Противоречия внутри НАТО будут и дальше брать верх. И, возможно, в конечном итоге это приведёт не к расколу, а к распаду НАТО как такового», — предупредил он.

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