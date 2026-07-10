Мать погибшего военного добилась выплат через суд в Новосибирске

В Новосибирске после гибели военного на получение положенных по закону пособий и мер соцподдержки претендовал его отец, хотя он много лет фактически уклонялся от воспитания сына, не содержал его, не поддерживал с ним отношения и не оказывал материальной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.