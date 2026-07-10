Начинается киносотрудничество ДНР с Индией

«Очень символично, что подписание соглашение состоялось в стенах “Сколково”, которое дает возможность для расширения и ускорения наших начинаний», — подчеркнула директор киностудии Катерина Лашина. Совместные проекты будут реализовываться в рамках БРИКС и при поддержке ВЭБ.РФ.