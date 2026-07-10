Начинается киносотрудничество ДНР с Индией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киностудия «Донфильм» из ДНР подписала соглашение о сотрудничестве в сфере киноиндустрии и образования с индийской компанией Ayasat Media.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киностудия «Донфильм» из ДНР подписала соглашение о сотрудничестве в сфере киноиндустрии и образования с индийской компанией Ayasat Media.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киностудия «Донфильм» из ДНР подписала соглашение о сотрудничестве в сфере киноиндустрии и образования с индийской компанией Ayasat Media.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+