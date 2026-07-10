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Начинается киносотрудничество ДНР с Индией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киностудия «Донфильм» из ДНР подписала соглашение о сотрудничестве в сфере киноиндустрии и образования с индийской компанией Ayasat Media.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Киностудия «Донфильм» из ДНР подписала соглашение о сотрудничестве в сфере киноиндустрии и образования с индийской компанией Ayasat Media.

«Очень символично, что подписание соглашение состоялось в стенах “Сколково”, которое дает возможность для расширения и ускорения наших начинаний», — подчеркнула директор киностудии Катерина Лашина. Совместные проекты будут реализовываться в рамках БРИКС и при поддержке ВЭБ.РФ.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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