Доктор Чернышова объяснила, как распознать тепловой удар

«Нужно помнить, что жара — это вещь серьезная. В жаркую погоду прежде всего наступает тепловое истощение. Это может произойти и со здоровым человеком, но особенно часто наблюдается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями легких, почек, диабетом», — сказала она.