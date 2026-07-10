Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Чернышова объяснила, как распознать тепловой удар

В испанской Севилье россиянка погибла от теплового удара. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о симптомах теплового удара.

Источник: Аргументы и факты

59-летняя россиянка погибла в испанской Севилье от теплового удара. Как сообщили в местном управлении здравоохранения, это уже четвертая жертва периода аномально высокой температуры.

В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что жара является основным смертельным фактором из погодных.

«Нужно помнить, что жара — это вещь серьезная. В жаркую погоду прежде всего наступает тепловое истощение. Это может произойти и со здоровым человеком, но особенно часто наблюдается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями легких, почек, диабетом», — сказала она.

По словам врача, при тепловом истощении из-за резкого обезвоживания и потери солей с потом человек может упасть в обморок.

«Он чувствует головокружение, тошноту, сильную головную боль, слабость. При тепловом истощении кожа влажная, холодная, с обильным потоотделением. При этом температура тела нормальная, человек в сознании. Следующая стадия — так называемый тепловой удар. Это очень опасное для жизни состояние. Температура тела повышается до 40 градусов, потоотделение полностью прекращается, сознание спутанное, возможны галлюцинации, возможна потеря сознания», — подчеркнула врач.

Ранее врач-терапевт Чернышова рассказала, что жара провоцирует образование тромбов.