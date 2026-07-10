Доктор Чернышова объяснила, как распознать тепловой удар

59-летняя россиянка погибла в испанской Севилье от теплового удара. Как сообщили в местном управлении здравоохранения, это уже четвертая жертва периода аномально высокой температуры.
В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что жара является основным смертельным фактором из погодных.
«Нужно помнить, что жара — это вещь серьезная. В жаркую погоду прежде всего наступает тепловое истощение. Это может произойти и со здоровым человеком, но особенно часто наблюдается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями легких, почек, диабетом», — сказала она.
По словам врача, при тепловом истощении из-за резкого обезвоживания и потери солей с потом человек может упасть в обморок.
«Он чувствует головокружение, тошноту, сильную головную боль, слабость. При тепловом истощении кожа влажная, холодная, с обильным потоотделением. При этом температура тела нормальная, человек в сознании. Следующая стадия — так называемый тепловой удар. Это очень опасное для жизни состояние. Температура тела повышается до 40 градусов, потоотделение полностью прекращается, сознание спутанное, возможны галлюцинации, возможна потеря сознания», — подчеркнула врач.
Ранее врач-терапевт Чернышова рассказала, что жара провоцирует образование тромбов.