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Инженер из Хабаровска перевёл аферистам 500 тысяч после звонка о домофоне

Для оформления заявки хабаровчанина убедили продиктовать код из СМС, после чего запугали кредитами и пригрозили уголовным делом.

В Хабаровске 37-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников после звонка о якобы замене домофона. Мужчина, работающий инженером, перевёл аферистам 500 тысяч рублей с кредитной карты, сообщает hab.aif.ru.

Схема началась с привычного бытового предлога. Неизвестные представились работниками домофонной компании и сказали, что в доме меняют оборудование. Для оформления заявки хабаровчанина убедили продиктовать код из СМС.

После этого начался поток звонков. Мужчине стали сообщать, что на него якобы оформляют кредиты, а затем в разговор включились лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что в отношении горожанина уже проводится проверка и ему может грозить уголовное дело.

Под таким давлением инженера убедили срочно «спасти» деньги. Он перевёл 500 тысяч рублей с кредитной карты на якобы безопасный счёт. Как только сумма ушла по указанным реквизитам, мошенники оборвали связь.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.