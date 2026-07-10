Инженер из Хабаровска перевёл аферистам 500 тысяч после звонка о домофоне

После этого начался поток звонков. Мужчине стали сообщать, что на него якобы оформляют кредиты, а затем в разговор включились лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что в отношении горожанина уже проводится проверка и ему может грозить уголовное дело.