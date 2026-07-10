Инженер из Хабаровска перевёл аферистам 500 тысяч после звонка о домофоне

В Хабаровске 37-летний житель Индустриального района стал жертвой мошенников после звонка о якобы замене домофона. Мужчина, работающий инженером, перевёл аферистам 500 тысяч рублей с кредитной карты, сообщает hab.aif.ru.
Схема началась с привычного бытового предлога. Неизвестные представились работниками домофонной компании и сказали, что в доме меняют оборудование. Для оформления заявки хабаровчанина убедили продиктовать код из СМС.
После этого начался поток звонков. Мужчине стали сообщать, что на него якобы оформляют кредиты, а затем в разговор включились лжесотрудники правоохранительных органов. Они заявили, что в отношении горожанина уже проводится проверка и ему может грозить уголовное дело.
Под таким давлением инженера убедили срочно «спасти» деньги. Он перевёл 500 тысяч рублей с кредитной карты на якобы безопасный счёт. Как только сумма ушла по указанным реквизитам, мошенники оборвали связь.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru врио начальника УМВД России по городу Хабаровску Артём Поляков.