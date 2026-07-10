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Пенсии по старости будут назначать по-новому: что изменится для волгоградцев

Минтруд утвердил новые правила обращения за пенсией, которые кардинально упрощают процедуру для жителей Волгоградского.

Минтруд утвердил новые правила обращения за пенсией, которые кардинально упрощают процедуру для жителей Волгоградского региона. Главное изменение — переход на проактивный режим: страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, на основе данных из государственных информационных систем. Приказ опубликован 6 июля, большинство норм вступят в силу через 10 дней.

Что изменится.

Теперь Социальному фонду (СФР) не нужно будет собирать справки о стаже и заработке — все данные он получит через Единую цифровую платформу. Дополнительные бумаги понадобятся только в том случае, если каких-то сведений не окажется в базах. Для оформления пенсии жителю региона потребуются лишь паспорт и СНИЛС.

Пенсию по инвалидности также назначат автоматически при поступлении сведений в СФР. А выплаты по потере кормильца детям до 18 лет оформят на основе данных о смерти и рождении ребенка из единого реестра — без дополнительных обращений.

Сроки и перерасчет.

Заявление о назначении пенсии рассмотрят не позднее чем через 10 рабочих дней, а если все документы уже есть в СФР — через пять. Столько же времени отводится на перерасчет.

При этом перерасчет пенсии будет происходить автоматически в ряде случаев:

при достижении 80 лет,

при установлении группы инвалидности,

при рождении ребенка,

при появлении стажа работы в районах Крайнего Севера,

при прекращении трудовой деятельности.

Подтверждение через QR-код.

Нововведения также позволяют подтверждать факт назначения пенсии в электронном виде с помощью QR-кода. Уведомления о приеме заявлений будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».

Спорные ситуации.

Если для проверки документов потребуется время, срок рассмотрения могут приостановить — но не более чем на три месяца. О решении СФР обязан уведомить гражданина в течение трех рабочих дней, а об отказе — в течение пяти с указанием причин и порядка обжалования.

Большинство новшеств вступают в силу уже в июле, однако некоторые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года. Новые правила призваны сделать оформление пенсий максимально простым и удобным для жителей Волгоградской области, сократив сроки и избавив от необходимости собирать справки.

Подготовлено по материалам «Парламентской газеты».