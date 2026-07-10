Пенсии по старости будут назначать по-новому: что изменится для волгоградцев

Минтруд утвердил новые правила обращения за пенсией, которые кардинально упрощают процедуру для жителей Волгоградского региона. Главное изменение — переход на проактивный режим: страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, на основе данных из государственных информационных систем. Приказ опубликован 6 июля, большинство норм вступят в силу через 10 дней.
Что изменится.
Теперь Социальному фонду (СФР) не нужно будет собирать справки о стаже и заработке — все данные он получит через Единую цифровую платформу. Дополнительные бумаги понадобятся только в том случае, если каких-то сведений не окажется в базах. Для оформления пенсии жителю региона потребуются лишь паспорт и СНИЛС.
Пенсию по инвалидности также назначат автоматически при поступлении сведений в СФР. А выплаты по потере кормильца детям до 18 лет оформят на основе данных о смерти и рождении ребенка из единого реестра — без дополнительных обращений.
Сроки и перерасчет.
Заявление о назначении пенсии рассмотрят не позднее чем через 10 рабочих дней, а если все документы уже есть в СФР — через пять. Столько же времени отводится на перерасчет.
При этом перерасчет пенсии будет происходить автоматически в ряде случаев:
при достижении 80 лет,
при установлении группы инвалидности,
при рождении ребенка,
при появлении стажа работы в районах Крайнего Севера,
при прекращении трудовой деятельности.
Подтверждение через QR-код.
Нововведения также позволяют подтверждать факт назначения пенсии в электронном виде с помощью QR-кода. Уведомления о приеме заявлений будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».
Спорные ситуации.
Если для проверки документов потребуется время, срок рассмотрения могут приостановить — но не более чем на три месяца. О решении СФР обязан уведомить гражданина в течение трех рабочих дней, а об отказе — в течение пяти с указанием причин и порядка обжалования.
Большинство новшеств вступают в силу уже в июле, однако некоторые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года. Новые правила призваны сделать оформление пенсий максимально простым и удобным для жителей Волгоградской области, сократив сроки и избавив от необходимости собирать справки.
Подготовлено по материалам «Парламентской газеты».