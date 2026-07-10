Пенсии по старости будут назначать по-новому: что изменится для волгоградцев

Теперь Социальному фонду (СФР) не нужно будет собирать справки о стаже и заработке — все данные он получит через Единую цифровую платформу. Дополнительные бумаги понадобятся только в том случае, если каких-то сведений не окажется в базах. Для оформления пенсии жителю региона потребуются лишь паспорт и СНИЛС.