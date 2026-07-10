В премии «Россия — мои горизонты» появилась новая номинация

В 2026 году во Всероссийской премии «Россия — мои горизонты» появилась новая номинация «С профессией в будущее» «, посвященная программам профессионального обучения в рамках Единой модели профориентации. К участию принимаются как системные региональные проекты, так и практики отдельных образовательных организаций и работодателей. Одним из ключевых требований станет связь обучения с реальными потребностями экономики. Эксперты оценят соответствие программы кадровым запросам регионов и муниципалитетов, результаты профориентационных тестов школьников и участие работодателей в разработке содержания обучения и практической подготовке. Также участники должны будут представить механизмы, которые позволят школьникам еще до окончания обучения пройти стажировку или получить возможность трудоустройства. “Сегодня профориентация должна давать школьнику не только представление о мире профессий, но и возможность попробовать себя в реальном деле, получить первую профессию. Новая номинация позволит собрать лучшие практики со всей страны и показать, как школа, система образования и работодатели могут вместе создавать для молодых людей понятный путь от выбора профессии к первому рабочему месту”, — отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин. Лучшие практики войдут в число участников Всероссийской премии “Россия — мои горизонты”, которая объединяет наиболее эффективные проекты и решения в сфере профориентации школьников.