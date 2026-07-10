Волгоградские аграрии нарастили скорость заготовки кормов для скота

В первую десятидневку июля аграрии скосили естественные и сеянные травы на площади почти 189 тысяч гектаров. Это на треть больше, чем они успели убрать за такой же период в прошлом году. При этом опережающий темп уборки сена и сенажа отмечается не только в коллективных хозяйствах, но и в личных. А лидерами стали фермеры Калачевского, Палласовского и Старополтавского районов.