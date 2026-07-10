Новосибирцев приглашают на экскурсию по Академгородку с теплоходной прогулкой

Программа начинается с обзорной экскурсии по Академгородку: НГУ, Технопарк, пруд с утками и другие знаковые места. Затем — пересадка на теплоход и продолжение пути по воде с видами на Обское море, Бугринский мост и маяк. На теплоходе участники смогут отдохнуть как на открытой, так и на закрытой палубе.