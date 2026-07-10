Жители посёлка Хабаровского края получат новую дорогу благодаря нацпроекту

Дорога важна не только для автомобилистов. По ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, по этой же улице подвозят топливо к местной котельной, рядом находятся школа и жилые кварталы. Из-за такой нагрузки состояние участка напрямую влияет на повседневную жизнь поселка.