Жители посёлка Хабаровского края получат новую дорогу благодаря нацпроекту

В Ванино капитально отремонтируют дорогу по улице Цыганкова, которую жители райцентра давно просили привести в порядок. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Работы проведут по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Для Ванино такой ремонт станет первым дорожным проектом такого уровня: раньше поселок не участвовал в этой программе, а теперь получил федеральную поддержку на обновление важной для местных жителей улицы.
Улица Цыганкова давно нуждалась не в ямочном ремонте, а в полноценном восстановлении. Покрытие изношено настолько, что латать отдельные участки уже было бессмысленно. Обновить предстоит около километра дороги, стоимость работ составит 139,29 миллиона рублей, из них 105,6 миллиона рублей поступят из федерального бюджета.
Дорога важна не только для автомобилистов. По ней проходят межмуниципальные автобусные маршруты, по этой же улице подвозят топливо к местной котельной, рядом находятся школа и жилые кварталы. Из-за такой нагрузки состояние участка напрямую влияет на повседневную жизнь поселка.
Подрядчика уже определили, ремонт должен начаться в ближайшие дни. Одновременно с дорожниками на участке будут работать коммунальщики: здесь заменят изношенные сети водоотведения и водоснабжения. Работы решили совместить, чтобы после укладки нового асфальта дорогу не пришлось снова вскрывать из-за старых коммуникаций.