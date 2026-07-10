Телефонные мошенники чаще всего звонят пожилым омичкам

Миллионы нежелательных звонков омичам были заблокированы сервисом «Защитник», который запустила в работу одна из сотовых компаний. По данным аналитиков этого сервиса, чаще всего телефонные мошенники звонили омским женщинам старше 65 лет, и только в единичных случаях — мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.