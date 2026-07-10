В Казахстане прошёл уникальный мастер-класс по традиционному искусству Кореи

«Сегодня в Казахстане проживает около 120 тысяч корейцев, которые через региональные Ассоциации корейцев сохраняют и популяризируют традиционную корейскую культуру. Особенно важно, что этим летом благодаря программе Национального центра корейского традиционного искусства (“Кугак”) молодые участники творческих коллективов получили возможность обучаться у высококвалифицированных мастеров традиционного искусства Кореи. Надеюсь, что этот мастер-класс останется для всех участников ярким и ценным воспоминанием. В течение следующих двух лет Корейский культурный центр продолжит сотрудничество с Национальным центром корейского традиционного искусства (“Кугак”) и Ассоциацией корейцев Казахстана, чтобы реализовывать новые образовательные программы по корейской культуре для творческой корейской молодёжи», — отметил директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.