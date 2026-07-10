В Казахстане прошёл уникальный мастер-класс по традиционному искусству Кореи

Пока весь мир говорит о K-pop, дорамах и корейской кухне, в Казахстане решили показать другую сторону Кореи — ту, с которой всё начиналось.
Речь идёт о многовековых танцах, традиционной музыке и искусстве, которое передаётся из поколения в поколение.
Именно этому была посвящена образовательная программа, организованная Корейским культурным центром совместно с Национальным центром корейского традиционного искусства («Кугак»).
Десять дней полного погружения.
С 29 июня по 8 июля в Казахстане проходил масштабный мастер-класс по традиционной культуре Кореи.
Его участниками стали представители творческих коллективов Ассоциаций корейцев из 13 регионов Казахстана.
За десять дней более 80 человек освоили основы традиционного искусства под руководством преподавателей, приехавших специально из Республики Корея.
У кого учились участники.
Для проведения программы в Казахстан прибыли признанные мастера традиционного искусства.
Ким Суён — обладатель квалификации по народному представлению Намсаданнори, включённому в список важного нематериального культурного наследия Республики Корея.
Ким Хеён — обладатель квалификации по традиционным танцам Сынму и Чхорёнму, которые также относятся к государственному нематериальному культурному наследию страны.
Именно они вели занятия на протяжении десяти дней.
Самульнори и танец с веерами.
Участники программы изучали сразу два направления традиционного искусства.
Первое — самульнори, знаменитое корейское ансамблевое исполнение на четырёх ударных инструментах, где каждый ритм имеет своё символическое значение.
Второе — танец с веерами, который считается одной из самых узнаваемых визитных карточек традиционной корейской культуры благодаря сложной хореографии и эффектным композициям.
Более 50 часов репетиций.
Итоги обучения подвели 9 июля в Государственном республиканском академическом корейском театре музыкальной комедии.
Сначала участникам вручили сертификаты, а затем состоялся большой итоговый концерт.
За десять дней подготовки коллективы провели более 50 часов репетиций, чтобы представить зрителям полноценные концертные номера.
Особенно яркими стали выступления с танцем вееров, где участники создавали сложные хореографические композиции, а также динамичное исполнение самульнори с традиционными барабанами и гонгами.
Почему это важно.
Сегодня интерес к корейской культуре продолжает стремительно расти во всём мире.
Однако за современной K-wave стоят многовековые традиции, которые редко оказываются в центре внимания.
Подобные образовательные программы позволяют не только сохранить культурное наследие корейской диаспоры Казахстана, но и передать его новому поколению.
«Сегодня в Казахстане проживает около 120 тысяч корейцев, которые через региональные Ассоциации корейцев сохраняют и популяризируют традиционную корейскую культуру. Особенно важно, что этим летом благодаря программе Национального центра корейского традиционного искусства (“Кугак”) молодые участники творческих коллективов получили возможность обучаться у высококвалифицированных мастеров традиционного искусства Кореи. Надеюсь, что этот мастер-класс останется для всех участников ярким и ценным воспоминанием. В течение следующих двух лет Корейский культурный центр продолжит сотрудничество с Национальным центром корейского традиционного искусства (“Кугак”) и Ассоциацией корейцев Казахстана, чтобы реализовывать новые образовательные программы по корейской культуре для творческой корейской молодёжи», — отметил директор Корейского культурного центра Ку Бон Чхоль.