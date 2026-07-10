Историк Рыбаков назвал вопрос о возможной сдаче Ленинграда бессмысленным

По его словам, Ленинград был для нацистов двойным символом: колыбелью Российской империи и городом революции, само существование которого противоречило планам уничтожения национального самосознания советских народов. Кроме того, в городе было сосредоточено около 30% военной промышленности СССР. Территорию к северу от Невы немцы планировали передать Финляндии — и финское руководство, по словам Рыбакова, было осведомлено об этих планах и не возражало.