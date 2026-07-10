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Историк Рыбаков назвал вопрос о возможной сдаче Ленинграда бессмысленным

Нацистское командование не планировало брать город под контроль, а намеревалось стереть его с лица земли, отметил генеральный директор Государственного музея политической истории России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Вопрос о возможной сдаче Ленинграда в годы Великой Отечественной войны лишен исторического смысла: нацистское командование не планировало брать город под контроль — его целью было стереть мегаполис с лица земли, а население уничтожить голодом и бомбардировками. Об этом рассказал ТАСС генерал-майор запаса, доктор философских наук, генеральный директор Государственного музея политической истории России Сергей Рыбаков.

«В сентябре 1941 года войскам было четко предписано: уничтожать город авиацией и артиллерией, чтобы население вымерло от голода и болезней. Войти в город весной, разогнать оставшихся и — дословно цитирую документы — стереть его с лица земли», — рассказал Рыбаков.

По его словам, Ленинград был для нацистов двойным символом: колыбелью Российской империи и городом революции, само существование которого противоречило планам уничтожения национального самосознания советских народов. Кроме того, в городе было сосредоточено около 30% военной промышленности СССР. Территорию к северу от Невы немцы планировали передать Финляндии — и финское руководство, по словам Рыбакова, было осведомлено об этих планах и не возражало.

Аналогичная судьба была уготована Москве: план предусматривал окружение столицы, вымирание населения за зиму и последующее полное разрушение.