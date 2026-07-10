Эксперт: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана

Людям, позвонившим с незнакомого номера, нельзя сообщать коды из СМС и включать по их просьбе демонстрацию экрана на телефоне, в любой непонятной ситуации нужно немедленно прервать разговор. Об рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
— Если вам поступил звонок с незнакомого номера, не сообщайте неизвестным людям никаких кодов из смс и не включайте демонстрацию экрана. Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из смс, — сказал он.
Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудником которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно прервать разговор. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении.
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