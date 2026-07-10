Эксперт: При звонке с незнакомого номера нельзя включать демонстрацию экрана

Щербаченко отметил, что любую информацию от неизвестных необходимо перепроверять в официальных источниках и звонить на горячую линию организации, сотрудником которой представился звонящий. При любой непонятной ситуации он посоветовал немедленно прервать разговор. Если человек успел назвать код или передать данные, эксперт рекомендует срочно сменить пароли и уведомить банк о возможном взломе, говорится в сообщении.