На заправке «Юнигаза» в Омске стали снова продавать бензин

Как рассказали «СуперОмску» автолюбители, минувшей ночью топливо марок АИ-92 и АИ-95 можно было приобрести ночью на пятницу, 10 июля 2026 года, на заправке сети по улице Гусарова.
Напомним, в среду, 8 июля 2026 года, в сети сообщили о временной приостановке продажи топлива до возобновления поставок.
Официально о возобновлении продаж не сообщалось. Не исключено, что на других заправках сети топливо пока не отпускают.
Напомним, 7 июля омская сеть заправок «Топлайн» приостановила продажу топлива физическим лицам, отпуская его лишь по топливным картам. С 8 июля продажа топлива всем водителям была возобновлена.
Напомним также, в Омской области действуют ограничения на отпуск топлива: в машину можно заправить до 40 литров бензина или до 80 литров дизтоплива, на трассах — до 200 литров дизтоплива. В пределах этих ограничений с 6 июля топливо отпускается и в канистры.