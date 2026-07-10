На заправке «Юнигаза» в Омске стали снова продавать бензин

Напомним также, в Омской области действуют ограничения на отпуск топлива: в машину можно заправить до 40 литров бензина или до 80 литров дизтоплива, на трассах — до 200 литров дизтоплива. В пределах этих ограничений с 6 июля топливо отпускается и в канистры.