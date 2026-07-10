В Красноярске пьяного водителя электровелосипеда арестовали на 10 суток

В Красноярске экипаж ДПС остановил 42-летнего мужчину управлявшего мощным электровелосипедом. Водитель был пьян и не имел удостоверения. Суд приговорил нарушителя к 10 суткам ареста. На виляющий электровелосипед дорожный патруль обратил внимание на улице Лесопильщиков. Остановив водителя, инспекторы почувствовали отчетливый запах алкоголя и предложили пройти проверку. Прибор показал 1,721 мг/л. К тому же выяснилось, что мощность электровелосипеда превышает 250 Вт. Это приравнивает транспортное средство к категории «мопед», для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение. Его у 42-летнего красноярца не оказалось. За управление электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения мужчина приговорен к десяти суткам административного ареста, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку, — сообщают в красноярской Госавтоинспекции.