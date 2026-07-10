Сосед снял зеркало с машины во дворе Хабаровска от безденежья

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу зеркального полотна с автомобиля во дворе дома на улице Суворова. Подозреваемым оказался сосед потерпевшего, который пошёл на преступление о безденежья, сообщил hab.aif.ru.
В полицию обратился 20-летний житель Индустриального района. Утром он собирался поехать по делам и обнаружил, что с его иномарки пропала часть зеркала заднего вида. Машину молодой человек обычно оставлял во дворе дома, и раньше с ней ничего такого не случалось. Ущерб он оценил в 2800 рублей.
Сотрудники первого городского отдела полиции установили подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 41-летний житель того же дома, который не работает и раньше к уголовной ответственности не привлекался.
По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нуждался в деньгах. Он снял зеркальное полотно, рассчитывая позже продать его, но не успел: похищенное нашли и изъяли во время обыска по месту его проживания.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ — кража. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.