Сосед снял зеркало с машины во дворе Хабаровска от безденежья

В полицию обратился 20-летний житель Индустриального района. Утром он собирался поехать по делам и обнаружил, что с его иномарки пропала часть зеркала заднего вида. Машину молодой человек обычно оставлял во дворе дома, и раньше с ней ничего такого не случалось. Ущерб он оценил в 2800 рублей.