В больницу или в тюрьму: онколог раскрыл правду о болезни Лерчек

«Что касается суда, то это юридические вопросы, где всё расписано по каждому пункту. Дееспособность диктуется на основании документов, представляемых врачами, что она ориентируется в пространстве, времени и во всём, что происходит вокруг. Естественно, её на носилках никто вносить не будет, но если она достаточно проявляет социальную, физическую активность, то, конечно, вызовут в суд», — заявил эксперт.