В больницу или в тюрьму: онколог раскрыл правду о болезни Лерчек

Гособвинение добивается возобновления суда по делу блогера Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвёртой степени. В НМИЦ онкологии имени Блохина не нашли препятствий для её явки. Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как тяжёлый диагноз сочетается с активной жизнью и каковы перспективы пациентов с такой болезнью.
Гособвинение настаивает на возобновлении процесса.
Вокруг уголовного дела блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вновь накаляется обстановка. Гособвинение официально обратилось в суд с просьбой возобновить процесс, который был приостановлен из-за тяжёлого онкологического диагноза звезды соцсетей. В свою очередь, специалисты НМИЦ онкологии имени Блохина дали заключение о том, что медицинских противопоказаний, препятствующих её участию в слушаниях, не выявлено.
Это решение вызвало бурную реакцию как в юридических кругах, так и среди многомиллионной аудитории блогера, которая с самого начала раскололась на два лагеря: одни верят в реальность болезни, другие — сомневаются, глядя на жизнерадостные фотографии Чекалиной с различных мероприятий.
Почему активный образ жизни не противоречит тяжёлому диагнозу.
Действительно, за последние месяцы Валерия неоднократно появлялась на публике, делилась яркими кадрами, что породило волну слухов и скептических комментариев. Многие пользователи открыто задавались вопросом: как человек с раком четвёртой стадии может вести столь активный образ жизни? Ответ на этот вопрос в эксклюзивном интервью корреспонденту aif.ru дал кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин.
Эксперт, имеющий многолетний опыт работы с тяжелобольными пациентами, развеял мифы о внешнем виде онкологических больных и объяснил, почему современная медицина позволяет сохранять качество жизни даже при столь серьёзном диагнозе.
По словам Евгения Черемушкина, стереотипное представление о пациенте с четвёртой стадией рака, который лежит в постели, имеет жёлто-зелёный оттенок кожи и полностью истощён, давно устарело.
«У неё состояние было не такое, какое представляется большинству, когда приходят и говорят о раке четвертой стадии. Стандартное представление — жёлто-зелёный человек, исхудавший, лежит в постели. А есть нюансы: если человек получает адекватную терапию и хорошее вспомогательное лечение, он вполне может сохранить активность», — подчеркнул онколог.
Эксперт отметил, что современные протоколы химиотерапии и таргетные препараты в сочетании с качественной поддерживающей терапией позволяют пациентам не просто бороться с болезнью, но и оставаться социально активными, путешествовать и заниматься повседневными делами.
Может ли пациент с раком участвовать в судебных заседаниях?
Особое внимание в беседе с aif.ru Черемушкин уделил вопросу о возможности участия пациента в судебных заседаниях. Он пояснил, что здесь речь идёт не только о физическом, но и о юридическом аспекте, который строго регламентирован.
«Что касается суда, то это юридические вопросы, где всё расписано по каждому пункту. Дееспособность диктуется на основании документов, представляемых врачами, что она ориентируется в пространстве, времени и во всём, что происходит вокруг. Естественно, её на носилках никто вносить не будет, но если она достаточно проявляет социальную, физическую активность, то, конечно, вызовут в суд», — заявил эксперт.
Он добавил, что логика суда проста: если человек может гулять, ходить в кафе или заниматься спортом, значит, он способен присутствовать на слушаниях. Однако финальное решение всегда остаётся за лечащими врачами и судебными органами, которые оценивают каждый конкретный случай на основании официальных документов.
Дело Лерчек: в чем обвиняют блогера.
Стоит напомнить, что уголовное дело против Валерии Чекалиной было связано с обвинением в отмывании крупной суммы денег. На протяжении длительного времени блогер находилась под домашним арестом, а её бывший супруг — Артем Чекалин — уже получил реальный срок и был отправлен в колонию на семь лет. Однако процесс в отношении самой Лерчек был приостановлен именно по медицинским показаниям.
Зимой этого года в жизни блогера произошло ещё одно важное событие — она стала мамой в четвёртый раз. Однако радость от рождения сына оказалась омрачена страшным диагнозом: врачи обнаружили рак желудка четвёртой степени. Именно эта новость потрясла миллионы подписчиков и заставила многих пересмотреть своё отношение к публичной персоне.
Жених блогера сообщил о тяжёлых последствиях химиотерапии.
Тем временем жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, который на протяжении всего этого времени остаётся рядом со своей избранницей, в своём блоге поделился тревожными подробностями о состоянии здоровья возлюбленной. Он сообщил, что Чекалина тяжело переносит химиотерапию. После завершения восьмого курса лечения у неё начались сильные боли в животе. Эти откровения вызвали новую волну сочувствия и одновременно вопросов к врачам о целесообразности возобновления судебных заседаний в такой сложный для пациентки период.
Онколог Черемушкин: почему при раке нет понятия «выздоровление».
В продолжение темы онколог Евгений Черемушкин также дал развёрнутый прогноз относительно перспектив лечения при таком диагнозе, как у Лерчек.
«Если мы вообще говорим о злокачественной опухоли, то стратегически у нас нет понятия выздоровления. Есть понятие “отсутствие признаков болезни”, определяемых на определённом уровне клинически или другими методами», — отметил эксперт.
Кандидат медицинских наук обратил внимание на коварство раковых клеток. По его словам, злокачественные образования опасны тем, что даже после успешного лечения и достижения ремиссии болезнь может вернуться в любой момент.
«Мы не можем ничего гарантировать, потому что биологически есть механизм, когда клетка замирает, капсулируется в окружающих её тканях, и она себя никак не проявляет до поры до времени. Этим опухоль опасна и коварна. Врачи прекрасно понимают, что нет никаких гарантий, что нужно ждать и контролировать постоянно ситуацию», — предупредил Черемушкин.
Рецидив возможен даже через 20 лет: прогноз эксперта.
Онколог Черемушщкин отметил, что рецидив может случиться не только в стандартный пятилетний период диспансерного наблюдения, который считается критическим для многих видов рака. Болезнь способна вернуться даже через 15 или 20 лет, особенно если организм подвергается стрессовым факторам. Это делает онкологических пациентов заложниками постоянного медицинского контроля и диспансеризации на протяжении всей жизни. Именно поэтому врачи всегда настаивают на регулярных обследованиях и внимательном отношении к любым изменениям в самочувствии.