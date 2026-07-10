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13-я смена студенческого экологического отряда «Тигр» стартовала в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике

20 студентов из 7 городов приехали на начало 13-й смены студенческого экологического отряда «Тигр» в Сихотэ-Алинский биосферный заповедник. Стройотрядовцы будут работать на нескольких туристических объектах — кордоне Благодатное, бухтах Удобная и Голубичная, мысе Северный, горе Лысая, кордоне Майса. Напомним, студенческий экологический отряд «Тигр» — образовательно-просветительский проект, созданный в 2014 году Центром «Амурский тигр».

20 студентов из 7 городов приехали на начало 13-й смены студенческого экологического отряда «Тигр» в Сихотэ-Алинский биосферный заповедник. Стройотрядовцы будут работать на нескольких туристических объектах — кордоне Благодатное, бухтах Удобная и Голубичная, мысе Северный, горе Лысая, кордоне Майса. Напомним, студенческий экологический отряд «Тигр» — образовательно-просветительский проект, созданный в 2014 году Центром «Амурский тигр».