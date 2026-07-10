Красноярские врачи удалили пациентке гигантскую миому размером с арбуз

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 врачи провели экстренную операцию 45-летней женщине с миомой матки гигантских размеров.
Женщина поступила в больницу с сильными спазмирующими болями внизу живота. Как выяснилось, диагноз «миома матки» ей поставили более десяти лет назад. Все это время опухоль увеличивалась, однако за медицинской помощью пациентка не обращалась.
После ультразвукового исследования женщину срочно госпитализировали в гинекологическое отделение № 2. Опухоль достигла 34×27×32 сантиметров, перекрутилась у основания и вызвала инфекцию, создав прямую угрозу жизни пациентки.
Врачи выполнили экстренную лапаротомию, удалив матку вместе с гигантской опухолью и множественными миоматозными узлами.
После операции пациентка провела в больнице восемь дней, сообщает пресс-служба краевого минздрава. Ее выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача женской консультации.
«Этот случай наглядно показывает, насколько критична регулярная профилактика и наблюдение врача: миому можно выявить задолго до появления острых симптомов — и тогда есть шанс провести щадящее, органосохраняющее лечение. В этой ситуации опухоль достигла угрожающих масштабов: перекручивание основания миоматозного узла и в результате инфицирование — несли прямую угрозу жизни пациентки. Очень хочется, чтобы эта история стала поводом для женщин не откладывать визиты к гинекологу и заниматься лечением своевременно», — напоминает лечащий врач‑акушер‑гинеколог Олеся Боченкова.