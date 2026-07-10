Красноярские врачи удалили пациентке гигантскую миому размером с арбуз

«Этот случай наглядно показывает, насколько критична регулярная профилактика и наблюдение врача: миому можно выявить задолго до появления острых симптомов — и тогда есть шанс провести щадящее, органосохраняющее лечение. В этой ситуации опухоль достигла угрожающих масштабов: перекручивание основания миоматозного узла и в результате инфицирование — несли прямую угрозу жизни пациентки. Очень хочется, чтобы эта история стала поводом для женщин не откладывать визиты к гинекологу и заниматься лечением своевременно», — напоминает лечащий врач‑акушер‑гинеколог Олеся Боченкова.