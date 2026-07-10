Опечатка в слове «позвала» взбудоражила новосибирских выпускников на ЕГЭ по русскому

Самым резонансным поводом для жалоб стала досадная опечатка в четвёртом задании ЕГЭ по русскому языку. В слове «позвала» оказалась лишняя буква «а» на конце. В Рособрнадзоре факт опечатки признали, но подчеркнули, что ударная гласная была выделена корректно, а потому ошибка не препятствовала выполнению задания.
Не меньше вопросов возникло у сдававших литературу. В одном из вариантов школьники не обнаружили цитат Павла Кирсанова из романа «Отцы и дети», необходимых для выполнения задания на сопоставление. Жалобы по этому поводу направлены на проверку в Федеральный институт педагогических измерений. Кроме того, выпускники сообщали о неточностях в заданиях по биологии, английскому языку и информатике. Отдельные заявления касались посторонних шумов в аудиториях и технических сбоев во время испытаний.
По итогам рассмотрения комиссия имела право увеличить, уменьшить либо оставить баллы без изменений. При подтверждении ошибки данные уходили в центр обработки для пересчёта. В Рособрнадзоре заверили, что при выявлении проблем будут приняты меры для защиты прав выпускников. При этом часть жалоб — в частности, на несоответствие текстов и тем в сочинении — ведомство признало необоснованными. Основной этап ЕГЭ-2026 завершён, и теперь бывшим школьникам предстоит главное испытание — поступление в вузы.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вдвое выросло число выпускников, пойманных на списывании во время ЕГЭ.