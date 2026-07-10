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Опечатка в слове «позвала» взбудоражила новосибирских выпускников на ЕГЭ по русскому

Выпускники Новосибирской области активно пользовались правом на апелляцию по итогам ЕГЭ-2026. Подать заявление можно было в течение двух рабочих дней после публикации баллов — лично в школе, в пункте регистрации либо дистанционно. Комиссия рассматривала обращения до четырёх рабочих дней, однако оспорить можно было только оценку развёрнутых ответов. Претензии к содержанию заданий, кратким ответам или процедурным нарушениям не принимались.

Источник: Сиб.фм

Самым резонансным поводом для жалоб стала досадная опечатка в четвёртом задании ЕГЭ по русскому языку. В слове «позвала» оказалась лишняя буква «а» на конце. В Рособрнадзоре факт опечатки признали, но подчеркнули, что ударная гласная была выделена корректно, а потому ошибка не препятствовала выполнению задания.

Не меньше вопросов возникло у сдававших литературу. В одном из вариантов школьники не обнаружили цитат Павла Кирсанова из романа «Отцы и дети», необходимых для выполнения задания на сопоставление. Жалобы по этому поводу направлены на проверку в Федеральный институт педагогических измерений. Кроме того, выпускники сообщали о неточностях в заданиях по биологии, английскому языку и информатике. Отдельные заявления касались посторонних шумов в аудиториях и технических сбоев во время испытаний.

По итогам рассмотрения комиссия имела право увеличить, уменьшить либо оставить баллы без изменений. При подтверждении ошибки данные уходили в центр обработки для пересчёта. В Рособрнадзоре заверили, что при выявлении проблем будут приняты меры для защиты прав выпускников. При этом часть жалоб — в частности, на несоответствие текстов и тем в сочинении — ведомство признало необоснованными. Основной этап ЕГЭ-2026 завершён, и теперь бывшим школьникам предстоит главное испытание — поступление в вузы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области вдвое выросло число выпускников, пойманных на списывании во время ЕГЭ.