Опечатка в слове «позвала» взбудоражила новосибирских выпускников на ЕГЭ по русскому

Не меньше вопросов возникло у сдававших литературу. В одном из вариантов школьники не обнаружили цитат Павла Кирсанова из романа «Отцы и дети», необходимых для выполнения задания на сопоставление. Жалобы по этому поводу направлены на проверку в Федеральный институт педагогических измерений. Кроме того, выпускники сообщали о неточностях в заданиях по биологии, английскому языку и информатике. Отдельные заявления касались посторонних шумов в аудиториях и технических сбоев во время испытаний.