На юге Красноярского края полицейский обстрелял иномарку с пьяным водителем (видео)

Водитель Nissan Wingroad проигнорировал требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Полицейские с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом начали преследование. Так как нарушитель создавал угрозу на дороге, инспектор предупредил его, что откроет стрельбу, а затем произвел выстрелы в воздух и прицельные по колесам автомобиля.