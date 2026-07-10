На юге Красноярского края полицейский обстрелял иномарку с пьяным водителем (видео)

В Шушенском госавтоинспекторам пришлось применить табельное оружие для задержания нетрезвого автомобилиста, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
Водитель Nissan Wingroad проигнорировал требование об остановке и предпринял попытку скрыться. Полицейские с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом начали преследование. Так как нарушитель создавал угрозу на дороге, инспектор предупредил его, что откроет стрельбу, а затем произвел выстрелы в воздух и прицельные по колесам автомобиля.
После принудительной остановки 29-летнего водителя освидетельствовали на состояние опьянения — алкотестер показал 0,525 мг/л.
В отношении мужчины составили административные протоколы за езду без прав, в пьяном виде и неподчинение полиции. За часть нарушений суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.