70-летний пенсионер из Хабаровска пойдёт под суд за мошенничество с социальными выплатами

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, по версии следствия, в 2023 году мужчина решил заняться предпринимательской деятельностью и обратился в центр социальной поддержки населения за государственной помощью на развитие малого бизнеса. Однако вместо честного оформления документов он предоставил ложные данные о размере своей пенсии и доходах семьи. На основании недостоверных сведений, утверждавших, что семья является малоимущей, злоумышленник заключил контракт и незаконно получил 350 тысяч рублей, чем нанёс ущерб государству.