70-летний пенсионер из Хабаровска пойдёт под суд за мошенничество с социальными выплатами

В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 70-летнего местного жителя. Пенсионера обвиняют в мошенничестве при получении государственных выплат. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, по версии следствия, в 2023 году мужчина решил заняться предпринимательской деятельностью и обратился в центр социальной поддержки населения за государственной помощью на развитие малого бизнеса. Однако вместо честного оформления документов он предоставил ложные данные о размере своей пенсии и доходах семьи. На основании недостоверных сведений, утверждавших, что семья является малоимущей, злоумышленник заключил контракт и незаконно получил 350 тысяч рублей, чем нанёс ущерб государству.
Следствие осуществлялось СО по Центральному району Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
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