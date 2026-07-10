Шесть человек погибли при лесном пожаре в испанской провинции Альмерия

В провинции Альмерия на юго-востоке Испании в результате лесного пожара погибли шесть человек. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
Пожар возник в четверг днем на территории муниципалитета Лос-Гальярдос. Некоторые жертвы были найдены мертвыми внутри автомобилей, охваченных пламенем.
— Это ужасная новость. От имени правительства Андалусии я хочу выразить нашу скорбь и соболезнования семьям шести человек, погибших в этом пожаре, — заявил министр здравоохранения региона Антонио Санс в соцсети X.
По предварительным данным, причиной пожара стало падение линии электропередачи, после чего огонь быстро распространился на лесной массив рядом с дорогой. Спасательные работы продолжаются, о других пострадавших не сообщается.
По данным ГУ МЧС от 15 июня, около 100 лесных пожаров было зарегистрировано в Красноярском крае — некоторые жители региона использовали противогаз, чтобы выйти на прогулку. Основная причина возгораний — сухие грозы и неосторожное обращение человека с огнем.