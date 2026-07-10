Донские семьи получили государственные награды

8 июля, в День семьи, любви и верности, десять крепких супружеских пар получили государственные награды, знаки губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества», две семьи — почетное звание «Трудовая династия Дона» и еще две — медали «За любовь и верность».
По поручению главы региона награды вручила заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Напомним, что знаком «Во благо семьи и общества» в Ростовской области за награждены более тысячи донских пар, стаж семейной жизни большинства из них превышает 40 лет.
Среди награжденных семей — супруги Денисовы. Стаж семейной жизни — более 50 лет. Владимир Григорьевич — участник знаменитого «карибского кризиса» на Кубе (операция «Анадырь»), более сорока лет преподавал в ростовском техникуме железнодорожного транспорта. Любовь Петровна Денисова — детский воспитатель и медицинский работник. Общий трудовой стаж супругов — почти сто лет.
На мероприятии также присутствовали многодетные родители, трудовые династии, семьи бойцов специальной военной операции.
Донская земля всегда была крепка семейными традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня в Ростовской области проживает более миллиона семей, почти 57 тысяч из них — многодетные. Ежегодно более 200 тысяч донских семей получают комплексную социальную помощь.
Собравшиеся на праздничном мероприятии также поздравили молодоженов, вступивших в брак в этот день.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.