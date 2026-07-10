Донские семьи получили государственные награды

Донская земля всегда была крепка семейными традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня в Ростовской области проживает более миллиона семей, почти 57 тысяч из них — многодетные. Ежегодно более 200 тысяч донских семей получают комплексную социальную помощь.