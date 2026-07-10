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В МВД опровергли фейк об ограничениях на АЗС в Иркутской области

В Иркутской области появился подложный документ с информацией об ограничениях на заправках.

Источник: ГУ МВД

Полиция опровергла фейк о новых ограничениях на АЗС в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ходе мониторинга соцсетей и СМИ полицейские обнаружили публикации о якобы размещённых на автозаправках «документах» от имени ГУ МВД России по Иркутской области. В поддельных бумагах содержался перечень дополнительных ограничений для водителей, касающихся передвижения транспорта и общения на территории АЗС.

В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. Подложный документ имеет явные признаки фальшивки, в том числе в оформлении и указанных контактных данных. Полиция призывает граждан не доверять непроверенным источникам и ориентироваться только на официальные сообщения.