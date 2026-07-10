В МВД опровергли фейк об ограничениях на АЗС в Иркутской области

В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. Подложный документ имеет явные признаки фальшивки, в том числе в оформлении и указанных контактных данных. Полиция призывает граждан не доверять непроверенным источникам и ориентироваться только на официальные сообщения.