В парке Минного городка Владивостока хотят создать «горную» речку

Управляющий партнёр по сегменту «Регионы» ГК ФСК Алексей Алмазов сообщил, что идею искусственной «горной» рекой придумали, чтобы погрузить посетителей в атмосферу природы внутри большой городской территории. Кроме того, в парке поэтапно создают восемь гектаров коммерческого пространства с детскими и взрослыми аттракционами, зонами развлечений и гастропроменадом.