В парке Минного городка Владивостока хотят создать «горную» речку

В парке Минного городка во Владивостоке появится «горная» речка. О деталях реконструкции сообщили на площадке форума «Урбан Восток», который проходит во Владивостоке
Управляющий партнёр по сегменту «Регионы» ГК ФСК Алексей Алмазов сообщил, что идею искусственной «горной» рекой придумали, чтобы погрузить посетителей в атмосферу природы внутри большой городской территории. Кроме того, в парке поэтапно создают восемь гектаров коммерческого пространства с детскими и взрослыми аттракционами, зонами развлечений и гастропроменадом.
Реконструкция Минного городка входит в план социального развития центров экономического роста Приморского края. Зампредседателя правительства региона Николай Стецко отметил, что парк должен стать современным и целостным общественным пространством для отдыха, а также площадкой для концертов, спортивных соревнований, праздничных гуляний и фестивалей.
Он также рассказал, что деньги на реконструкцию выделяются из бюджетов всех уровней, а основные затраты лежат на концессионере.