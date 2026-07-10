Почему в Омской области отменили режим повышенной готовности

Накануне, 9 июля 2026 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области «Об отмене режима повышенной готовности».
«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 13 марта 2026 года “О введении режима повышенной готовности”», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.
В документе отмечается, что режим отменяется в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения.
Напомним, что данный режим вводился в марте 2026 года из-за паводковой ситуации в Омской области.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в июне уровень воды в реках Омской области начал падать. Сообщается, что только на отдельных участках рек Тара, Уй и Шиш вода поднималась во время обильных дождей.