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Почему в Омской области отменили режим повышенной готовности

Он вводился в марте 2026 года.

Источник: Reuters

Накануне, 9 июля 2026 года, опубликовано распоряжение губернатора Омской области «Об отмене режима повышенной готовности».

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 13 марта 2026 года “О введении режима повышенной готовности”», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко.

В документе отмечается, что режим отменяется в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его введения.

Напомним, что данный режим вводился в марте 2026 года из-за паводковой ситуации в Омской области.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в июне уровень воды в реках Омской области начал падать. Сообщается, что только на отдельных участках рек Тара, Уй и Шиш вода поднималась во время обильных дождей.