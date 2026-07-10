Новосибирские хирурги прооперировали девочку с двухкамерным сердцем

В НМИЦ имени Мешалкина новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию 9-летней Соне из Ижевска с синдромом «двухкамерного сердца».
Девочка родилась с врождённым пороком — у неё функционировал лишь один из двух клапанов, а левый желудочек не справлялся с нагрузкой, поэтому за семь лет ей сделали несколько операций Фонтена для перенаправления кровотока. Однако после последнего вмешательства в 2024 году схема перестала работать — лечение не помогало, и врачи решились на обратную «конверсию»: демонтировать систему Фонтена и перезапустить левый желудочек.
Это первый подобный случай в России. Две недели девочка провела в реанимации, неделю — на ИВЛ. Постепенно левые отделы сердца начали привыкать к нагрузке, и врачи прогнозируют, что со временем желудочек вырастет вместе с ребёнком, и Соня сможет жить обычной жизнью.