Новосибирские хирурги прооперировали девочку с двухкамерным сердцем

Девочка родилась с врождённым пороком — у неё функционировал лишь один из двух клапанов, а левый желудочек не справлялся с нагрузкой, поэтому за семь лет ей сделали несколько операций Фонтена для перенаправления кровотока. Однако после последнего вмешательства в 2024 году схема перестала работать — лечение не помогало, и врачи решились на обратную «конверсию»: демонтировать систему Фонтена и перезапустить левый желудочек.