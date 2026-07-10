Сокращение меню и повышение цен: что ждет ресторанную отрасль

«На мой взгляд, их скорее будут использовать как повод для того, чтобы поднять цены, — пояснил Леонид Гарбар. — Потому что, если мы посмотрим беспристрастно, то увидим: причин для паники никакой нет. Нефтедобыча у нас не снижается, сырья для производства нового бензина меньше не становится, возможности для его переработки тоже есть. Но при этом, учитывая нагнетание ситуации в СМИ, ситуацию с нестабильностью рынка можно обернуть себе на пользу, заявив, что из-за нее приходится нести убытки и поднимать цены. Это вопрос жадности и манипуляций информационными поводами, не более того».