Мэр Кудрявцев заявил о стабильной работе общественного транспорта Новосибирска на фоне дефицита топлива

По данным аналитиков, лишь в 10% российских городов сохранился и развивается общественный электротранспорт. В Новосибирске же только за 2025 год метрополитен и горэлектротранспорт перевезли свыше 166 миллионов пассажиров, что составляет порядка 60% всего пассажиропотока. Это позволяет мегаполису сохранять стабильность перевозок даже в текущих условиях. Максим Кудрявцев отметил, что в ситуации с дефицитом топлива электротранспорт становится более надёжным способом передвижения по городу.