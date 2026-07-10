Мэр Кудрявцев заявил о стабильной работе общественного транспорта Новосибирска на фоне дефицита топлива

Из почти полутора тысяч единиц городского пассажирского парка, включая частных перевозчиков, лишь 29% зависят от традиционного топлива. Остальные машины работают на газомоторном горючем и электрической тяге. При этом муниципальный транспорт Новосибирска полностью независим от бензина и дизеля. Мэр напомнил о масштабном обновлении троллейбусного парка — в город поступило 258 современных машин с автономным запасом хода. На трамвайные маршруты также выходят новые модели, собранные на совместном предприятии «БКМ Сибирь», а весь муниципальный автобусный парк переведён на газ.
По данным аналитиков, лишь в 10% российских городов сохранился и развивается общественный электротранспорт. В Новосибирске же только за 2025 год метрополитен и горэлектротранспорт перевезли свыше 166 миллионов пассажиров, что составляет порядка 60% всего пассажиропотока. Это позволяет мегаполису сохранять стабильность перевозок даже в текущих условиях. Максим Кудрявцев отметил, что в ситуации с дефицитом топлива электротранспорт становится более надёжным способом передвижения по городу.
Напомним, что Сиб.фм ведёт онлайн-мониторинг по ситуации с бензином в Новосибирске.