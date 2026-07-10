Энтузиасты Комсомольского района обустраивают новый туристический маршрут

В поселке Горный Комсомольского района стартовали работы по созданию нового туристического маршрута: активисты под руководством Дениса Решетникова прокладывают удобный маршрут к местному водопаду. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», до сих пор добраться до него мешала стихийная, никем не обустроенная тропа.
Водопад на реке Левая Силинка появился в советское время, когда при строительстве оловорудной фабрики русло водоема искусственно отвели за пределы промышленной зоны.
Сегодня его высота составляет около 30 метров, и он привлекает множество жителей и гостей Горного. Правда, как признается Денис Решетников, есть и те, кто прежде не знал об этом уникальном месте, которое находится всего в 750 метров от автодороги.
— Длина экотропы составит 140 метров. Она будет выполнена в виде деревянного настила с двумя мостиками через русла водопада. В настоящий момент мы обустроили почти 60 метров. Один мост тоже почти готов: его осталось укрепить перилами и покрасить, — рассказал Денис Решетников.
Он также отметил, что мостики также оснастят подсветкой. На смонтированные фонари можно будет установить обычные свечи и сделать это место особенно романтичным.
— Нас работает всего три человека, но местные жители, которые узнают о нашем проекте, охотно оказывают посильную помощь: кто-то подвозит пиломатериалы, кто-то помогает с разметкой. Мы благодарны каждому, кто вносит свой вклад в благоустройство этого туристического места, — сказал Денис Решетников.