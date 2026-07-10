В Пролетарском районе города прошел совместный рейд на воде

9 июля представители Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону, специалисты администрации Пролетарского района, сотрудники ПДН ОП № 7, спасатели ростовского поисково-спасательного подразделения провели масштабный профилактический выезд на водные объекты Пролетарского района.
Были обследованы все ключевые точки отдыха у воды — остров Зеленый, береговые линии на улицах Береговой и Путевой. Особое внимание — местам, где купание официально запрещено, обследовали и зоны, оборудованные для безопасного отдыха.
В ходе рейда инспекторы ПДН, сотрудники ГО и ЧС и администрации Пролетарского района провели десятки разъяснительных бесед с детьми и их родителями. Каждому участнику вручили памятки: как вести себя на воде, как распознать опасность и что делать при происшествии.
Напоминаем о действующих ограничениях: купание в тёмное время суток строго запрещено. Это правило действует на всех городских пляжах и водоёмах. Детям до 16 лет находиться у воды и купаться запрещено без присутствия родителей или законных представителей.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.