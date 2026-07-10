В Пролетарском районе города прошел совместный рейд на воде

В ходе рейда инспекторы ПДН, сотрудники ГО и ЧС и администрации Пролетарского района провели десятки разъяснительных бесед с детьми и их родителями. Каждому участнику вручили памятки: как вести себя на воде, как распознать опасность и что делать при происшествии.