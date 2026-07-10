Иран захлопывает капкан: США ждет позорный провал

Ответ Исламской Республики не заставил себя ждать и оказался до боли точечным и дерзким. Иранские вооруженные силы нанесли удары по ключевым элементам американской инфраструктуры в регионе. Под удар попали системы противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, стратегически важные хранилища топлива армии США в Бахрейне, а также пункт раннего предупреждения (спутниковая антенна) в Катаре. Этот обмен сигнализирует о том, что Тегеран больше не намерен ограничиваться обороной и готов выбивать «глаза и уши» Пентагона по всему Заливу.
Медийный дым без военного огня: почему США не готовы к большой войне.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru подчеркивает, что Соединенные Штаты оказались в ловушке собственной военной ограниченности. О «повторении сценария» молниеносной войны речи уже не идет.
«Соединенные Штаты в военном отношении не были готовы к большой войне. Это очевидно. Они не готовы и к повторению тех действий, которые были, начиная с февраля 2026 года. Эта война оказалась для США слишком дорогой», — констатировал эксперт.
Именно поэтому американская стратегия свелась к тактике точечных ударов, которые сопровождаются масштабным медийным сопровождением, призванным создать иллюзию доминирования там, где его нет.
Провал миссии: Иран усилился вопреки прогнозам США.
Основная цель, которую, по мнению аналитиков, преследовал Вашингтон, с треском провалена. Вместо уничтожения или ослабления Исламской Республики произошел обратный эффект. В результате ресурсы США потрачены, репутация подорвана, а геополитический соперник лишь нарастил мускулы.
«Уничтожения Исламской республики не произошло, эта задача не была выполнена. Более того, Иран усилил свои позиции. Поэтому США в силу ограниченности ресурсов будут придерживаться тактики точечных ударов при масштабном медийном сопровождении данных ударов, но при этом параллельно будет идти переговорный процесс», — пояснил Шаповалов.
США вынуждены сидеть на двух стульях: бомбить и одновременно искать пути к диалогу, который раньше они с презрением отвергали.
Предвыборный тупик: война, которую нельзя «продать» избирателям.
Главной причиной очередного витка обострения политолог называет непреодолимую пропасть в позициях сторон по урегулированию. Для нынешней администрации Белого дома это не просто внешнеполитический кризис, а вопрос политического выживания. Приближающиеся выборы диктуют необходимость срочно предъявить избирателям хоть какую-то «победу», однако продавать, по сути, нечего.
«США не смогли победить, не смогли добиться мирного соглашения, которое можно было бы продать своим избирателям в качестве частичной победы. Нет позитивной реакции в западном мире. В этой ситуации для США возникает достаточно серьезная проблема, связанная с тем, что приближаются выборы, и, соответственно, усиливается критика действующей администрации из-за того, что война была начата, и, по сути, проиграна», — заявил Шаповалов.
Именно поэтому США, по мнению эксперта, продолжат предпринимать военные и медийные действия, направленные на демонстрацию силы, чтобы хоть как-то качнуть чашу общественного мнения.
Конфликт вошел в вязкую фазу, где затухание будет перерастать в новые удары и наоборот.
«Последует переговорный процесс, затем новые фазы обострения. Так будет продолжаться довольно долго», — подытожил политолог.
Судя по всему, Ближний Восток ожидает изнурительный марафон, в котором у Вашингтона с каждым циклом будет оставаться все меньше ресурсов для сохранения лица.