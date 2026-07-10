Иран захлопывает капкан: США ждет позорный провал

Ответ Исламской Республики не заставил себя ждать и оказался до боли точечным и дерзким. Иранские вооруженные силы нанесли удары по ключевым элементам американской инфраструктуры в регионе. Под удар попали системы противовоздушной обороны Patriot в Кувейте, стратегически важные хранилища топлива армии США в Бахрейне, а также пункт раннего предупреждения (спутниковая антенна) в Катаре. Этот обмен сигнализирует о том, что Тегеран больше не намерен ограничиваться обороной и готов выбивать «глаза и уши» Пентагона по всему Заливу.