Трампу подрезали амбиции: комиссия по планированию Вашингтона рекомендовала уменьшить триумфальную арку

Высота триумфальной арки, которую планирует построить президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, будет уменьшена на 36 метров. Такую рекомендацию дали эксперты национальной комиссии по планированию американской столицы, информирует издание Washington Post.
Эксперты ссылаются на закон о высоте зданий от 1910 года, согласно которому она не должна превышать 40 метров. Проект, который хочет осуществить Трамп, предполагает строителство арки высотой в 76 метров.
Напомним, по проекту Трампа, сооружение высотой почти 76 метров должно появиться на мемориальной окружной дороге между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским кладбищем. По задумке американского лидера, это должна быть самая высокая триумфальная арка в мире.
Ранее эксперты указывали на то, что строительство арки может повлиять на безопасность полетов в аэропорту Рейгана.
Интересно, что, перед тем как Трамп впервые объявил о планах строительства монумента, один из репортёров заметил рисунок арки на столе президента. Он спросил, для кого будет построена эта арка, на что Трамп ответил: «Для меня!».