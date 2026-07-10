Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу подрезали амбиции: комиссия по планированию Вашингтона рекомендовала уменьшить триумфальную арку

Триумфальную арку Трампа предложили уменьшить на 36 метров.

Источник: Комсомольская правда

Высота триумфальной арки, которую планирует построить президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, будет уменьшена на 36 метров. Такую рекомендацию дали эксперты национальной комиссии по планированию американской столицы, информирует издание Washington Post.

Эксперты ссылаются на закон о высоте зданий от 1910 года, согласно которому она не должна превышать 40 метров. Проект, который хочет осуществить Трамп, предполагает строителство арки высотой в 76 метров.

Напомним, по проекту Трампа, сооружение высотой почти 76 метров должно появиться на мемориальной окружной дороге между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским кладбищем. По задумке американского лидера, это должна быть самая высокая триумфальная арка в мире.

Ранее эксперты указывали на то, что строительство арки может повлиять на безопасность полетов в аэропорту Рейгана.

Интересно, что, перед тем как Трамп впервые объявил о планах строительства монумента, один из репортёров заметил рисунок арки на столе президента. Он спросил, для кого будет построена эта арка, на что Трамп ответил: «Для меня!».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше