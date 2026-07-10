Михаил Котюков провел первое заседание Морского совета Красноярского края

В Красноярском крае сформирован новый координационный орган — Морской совет. В его компетенцию войдут задачи по стимулированию судоходства в акватории Северного морского пути, созданию промышленной и научной инфраструктуры в арктической зоне, а также по охране окружающей среды северных водных территорий и развитию туризма в Арктике. Инициатива по учреждению подобных советов в регионах исходила от Морской коллегии России. Накануне в Дудинке глава региона Михаил Котюков провел первое заседание Морского совета. Главными вопросами повестки стали: выполнение планов навигационного сезона, поставки топливно-энергетических ресурсов и развитие портовой инфраструктуры. У Красноярского края мощный транспортный потенциал. Наш регион расположен в центре Севморпути — самого короткого водного маршрута, соединяющего европейскую часть России с Дальним Востоком. Енисей и его притоки связывают отдаленные территории с материком. Чтобы усилить возможности Трансарктического транспортного коридора, нам важно укреплять внутреннее судоходство: модернизировать портовую инфраструктуру, обновлять флот, по максимуму использовать потенциал наших рек для формирования грузопотоков. Это стратегический приоритет, — подчеркнул Михаил Котюков. Судоходство осуществляется по плану: флот подготовлен к эксплуатации, а транспортировка грузов идет согласно расписанию. В 2026 году в ходе северного завоза планируется отгрузить порядка 196 тысяч тонн топлива и горюче-смазочных материалов. На текущий момент поставлено уже свыше 42% от запланированного количества. По словам главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Алексея Членова, в большинстве отдаленных населенных пунктов северный завоз уже завершен. Он отметил, доставка топлива в 22 удаленных населенных пункта Таймыра является ключевым мероприятием, от которого зависит жизнеспособность этих территорий на протяжении 9−10 месяцев. Из-за короткого навигационного периода все грузы приходится завозить исключительно по воде. Транспортировка осуществляется по трем основным маршрутам: Енисейскому, Хатангскому и Норило-Пясинскому. Отдельно был поднят вопрос о модернизации причальной инфраструктуры в Дудинке. Михаил Котюков лично проинспектировал главный городской грузопассажирский дебаркадер, который служит ключевой водной гаванью и основными «воротами» для прибывающих по Енисею туристов и пассажиров. С этой пристани уходят теплоходы в северные населенные пункты, а также швартуются круизные суда, курсирующие по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск. Алексей Членов презентовал губернатору края концепцию благоустройства прилегающей территории и создания комфортной туристической площадки. К реализации проекта уже проявили интерес потенциальные инвесторы. Михаил Котюков и глава округа пришли к соглашению о необходимости детальной проработки этой инициативы. В дальнейшем, при оформлении инициативы в полноценный инвестиционный проект, планируется наладить диалог с федеральными властями.