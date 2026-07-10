Работы по сносу и обрезке аварийных деревьев в Советском районе

Работы по валке будут производиться по адресам: Сквер Дортмунда, Сквер Комсомольский, ул. 1-я Краснодарская 86−86/1, 92/4а, 92/1−92/2 ул. Тружеников в районе дома 16 и 36а, ул. Еременко, 85, 85/7−85/5, 75а, 58−58/1,58/3, Коммунистический 42/3, 40/2 (тротуар, ведущий к школе № 60), пр-т Стачки, 231−231/3−231/2 (тротуар к школе). Работы по обрезке запланированы на ул. Зорге, от дома 39 до 25, ул. Зорге 31/2.