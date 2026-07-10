Клещи покусали почти 20 тысяч жителей Иркутской области с начала сезона

Активность клещей в Приангарье продолжает расти. С начала эпидемического сезона от укусов пострадали уже 19 252 человека, из них почти 4 400 детей. Это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.