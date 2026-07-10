Клещи покусали почти 20 тысяч жителей Иркутской области с начала сезона

Активность клещей в Приангарье продолжает расти. С начала эпидемического сезона от укусов пострадали уже 19 252 человека, из них почти 4 400 детей. Это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Лабораторно подтвердили 49 случаев клещевого энцефалита, 39 — боррелиоза и восемь — риккетсиоза. Специалисты исследовали почти 14 тысяч клещей. У 4 161 нашли боррелиоз, у 166 — энцефалит, еще 986 оказались носителями других инфекций, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Эксперты напоминают простые правила: одежда должна закрывать тело, обязательно использовать акарицидно-репеллентные средства и каждые 15−20 минут осматривать себя и близких. При укусе нельзя тянуть, нужно сразу обращаться за медицинской помощью.