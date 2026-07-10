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Россияне стали чаще покупать присадки для бензина из-за смены стандартов топлива

В России начал расти спрос на присадки для улучшения характеристик бензина. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили «Известиям» представители сетевых магазинов и производители.

В России начал расти спрос на присадки для улучшения характеристик бензина. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили «Известиям» представители сетевых магазинов и производители.

Продажи связывают с решением властей разрешить нефтяным компаниям производство топлива стандарта «Евро-3» и возможным возвращением бензина «Евро-2».

В магазине «Автомаг» продажи присадок за последнее время выросли на 30 процентов, в онлайн-магазине «Автодок» — на 10 процентов. В B2B-сегменте также отмечают увеличение запросов на октаноповышающие компоненты.

— В последние недели мы действительно отмечаем увеличение количества запросов на октаноповышающие компоненты для бензина. Это связано с тем, что участники рынка внимательно следят за изменениями нормативных требований и заранее рассматривают различные варианты компаундирования топлива, — рассказал замгендиректора ООО «Компания Топливный Регион» Ярослав Макаркин.

В автосервисах ожидают роста спроса на свои услуги, полагая, что использование более низкокачественного топлива отразится на двигателях, говорится в сообщении.

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.