Прорыв в Славянске: боевики ВСУ и НАТО пытаются вырваться из города

«Маловероятно, что там осталось какое-то серьёзное вооружение, крылатое, высокоточное, не говоря уже о какой-нибудь там баллистике. Всё это вывозится вглубь, потому что противник понимает, что Славянск, как и Константиновка, как другие города, рано или поздно будут взяты под контроль России. Там может оставаться только оружие, которое непосредственно нужно каждый день», — уточнил генерал-майор.