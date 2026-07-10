Российские войска после освобождения Константиновки продолжают успешное наступление на Славянск — ключевой опорный пункт ВСУ в Донбассе. В эксклюзивном комментарии aif.ru генерал-майор Сергей Липовой раскрыл детали операции: какие силы удерживают город, почему боевиков превратили в смертников и что на самом деле происходит в Славянско-Краматорской агломерации.
После Константиновки — Славянск: наступление продолжается.
Российские вооружённые силы после успешного взятия под контроль Константиновки развивают наступление на стратегически важный город Славянск. Этот населённый пункт входит в так называемую Славянско-Краматорскую агломерацию — мощный укреплённый узел, который киевский режим готовил к обороне долгие годы. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал о ходе операции, силах противника и перспективах освобождения города.
«В районе Славянска сейчас идёт успешное наступление непосредственно наших штурмовых подразделений. Это так называемая славянско-краматорская агломерация, куда наши подразделения вышли после взятия под контроль Константиновки. Подразделения идут уверенно при поддержке артиллерии, дронов и авиации», — отметил Липовой.
Особенность Славянска заключается в том, что противник превратил его в настоящую крепость.
«Это хорошо укреплённый район, который киевский режим готовил длительное время», — подчеркнул собеседник издания.
Однако, по его данным, из города уже вывезены основные запасы высокоточного вооружения.
«Маловероятно, что там осталось какое-то серьёзное вооружение, крылатое, высокоточное, не говоря уже о какой-нибудь там баллистике. Всё это вывозится вглубь, потому что противник понимает, что Славянск, как и Константиновка, как другие города, рано или поздно будут взяты под контроль России. Там может оставаться только оружие, которое непосредственно нужно каждый день», — уточнил генерал-майор.
Десять частей ВСУ и иностранные наёмники: кто остался в городе.
Несмотря на осознание неизбежности потери города, киевский режим стянул в Славянск значительные силы. Генерал Липовой оценил группировку противника как достаточно крупную.
«Там порядка десяти частей, перед которыми поставили задачу держаться до последнего, то есть практически приговорили», — заявил он.
Качественный состав этих подразделений, по словам эксперта, представляет собой пёструю картину.
«Что касается качественного состава, то там сейчас полный винегрет. ВСУ перебросили туда мотострелковые подразделения, там находятся так называемые десантно-штурмовые, остатки частей, которые слиты воедино», — пояснил Липовой.
Особое внимание генерал-майор обратил на присутствие в городе иностранных военных.
«Сейчас в эфирах слышна речь иностранцев, иностранных наёмников», — отметил он. По его данным, в Славянске также находятся иностранные инструкторы и кураторы, которые, вероятно, координируют действия украинских подразделений. «Когда пути отхода ещё не перерезаны, они находятся там», — добавил эксперт.
Смертники под двойным огнём: заградотряды и артиллерия.
Однако наиболее драматичный аспект ситуации в Славянске — это полное отсутствие у украинских боевиков возможности отступить. Командование ВСУ создало вокруг города систему заградительных отрядов, которые фактически обрекают собственных военных на гибель.
«Это смертники, у которых возможности отступить нет, потому что за их спинами стоят нацбатальоны, заградотряды с официальным приказом расстреливать всех, кто попытается либо сдаться, либо попытается отступить», — заявил генерал-майор Липовой.
Таким образом, украинские подразделения в Славянске оказались под двойным ударом. С одной стороны, по ним работают российская артиллерия, дроны и авиация. С другой — собственные заградотряды не дают им покинуть позиции. Эта тактика, по словам эксперта, характерна для ситуации, когда крупный опорный пункт берётся в клещи.
«В общей сложности картина обычная, как всегда, когда берётся в клещи какой-то крупный опорный пункт типа Славянска, Константиновки, там наблюдается большое движение, суета, и чем глубже происходит обхват этого опорного пункта, населённого пункта, тем больше оттуда пытаются сбежать различного рода командиры, которые бросают на произвол своих подчинённых и бегут, спасая свою шкуру», — объяснил Липовой.
Исход предрешён: генерал дал прогноз.
Несмотря на ожесточённое сопротивление и укреплённые позиции противника, генерал-майор Липовой выразил уверенность в скором освобождении Славянска.
«Славянск на сегодняшний день — очередной опорный пункт на пути наших подразделений, которые уверенно наступают. Наши ребята их перемелют и дальше будут двигаться вперёд», — подытожил он.
Эти слова подкрепляются реальными успехами на передовой. Освобождение Константиновки стало важным этапом, открывшим путь к Славянску. Теперь российские подразделения, пользуясь поддержкой артиллерии и авиации, методично продавливают оборону противника, постепенно сжимая кольцо вокруг города. Ситуация для ВСУ осложняется не только тактической обстановкой, но и моральным состоянием личного состава, который, осознавая бесперспективность обороны, всё чаще ищет пути к отступлению или сдаче в плен.
Почему Славянск — ключевая цель.
Славянск имеет огромное стратегическое значение для обеих сторон конфликта. Этот город является не только крупным транспортным узлом, но и важнейшим элементом оборонительной линии Донбасса. Его освобождение открывает дорогу на Краматорск и другие ключевые населённые пункты агломерации, что фактически сломает хребет украинской обороны в регионе.