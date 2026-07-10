Россиянам рассказали, о чём просить Оптинских старцев в день их памяти

О чём же молятся Оптинским старцам? В первую очередь — о даровании смирения и терпения. Сами они говорили: «Есть смирение — всё есть, нет смирения — ничего нет». Им молятся об укреплении в вере и о помощи в духовной брани, о мудром наставничестве и о помощи в воспитании детей. Им молятся об исцелении от болезней и о прощении грехов, о мире в семье и о разрешении житейских трудностей.