Семья из Красноярского края выиграла во всероссийском конкурсе 5 млн рублей и путешествие

В команде из Железногорска пять человек — мама Елена, папа Дмитрий, дочь с особенностями здоровья Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представляет династию атомщиков, общий стаж которой — 108 лет. «Мы обычная семья из Сибири. Не ожидали, что будем стоять на сцене и получать главный приз. Очень довольны и благодарны стране, президенту за то, что теперь есть такие возможности», — прокомментировала Надежда Алексеевна.