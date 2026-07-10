Семья из Красноярского края выиграла во всероссийском конкурсе 5 млн рублей и путешествие

Семья Сергейкиных из Железногорска вошла в число победителей второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в правительстве Красноярского края.
Итоги финала подвели в Москве. Всего победителями стали 60 команд из разных регионов, они получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. А все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по стране.
В команде из Железногорска пять человек — мама Елена, папа Дмитрий, дочь с особенностями здоровья Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представляет династию атомщиков, общий стаж которой — 108 лет. «Мы обычная семья из Сибири. Не ожидали, что будем стоять на сцене и получать главный приз. Очень довольны и благодарны стране, президенту за то, что теперь есть такие возможности», — прокомментировала Надежда Алексеевна.
Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, в том числе Донбасс и Новороссию. Среди них — многодетные и приёмные, семьи участников СВО, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты, ветераны труда. Самая большая команда объединила 29 человек.
Финалистов поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отдельно поблагодарил их за творческий подход к костюмам: участники показали не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Авторы лучших нарядов получат возможность поработать с известными дизайнерами России над созданием коллекции одежды.